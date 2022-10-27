شكرا لقرائتكم 35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة باب رزق جميل، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

كاشير ومُقدم طعام.

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا يُشترط الخبرة السابقة.

العمر من 19 – 35 سنة.

التفرغ التام للوظيفة.

الشواغر:

عدد 35 وظيفة.

المزايا :

الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

تأمين طبي.

تأمين اجتماعي.

إجازة سنوية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).