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شكرا لقرائتكم 35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة باب رزق جميل، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- كاشير ومُقدم طعام.
المؤهلات والخبرات:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- لا يُشترط الخبرة السابقة.
- العمر من 19 – 35 سنة.
- التفرغ التام للوظيفة.
الشواغر:
- عدد 35 وظيفة.
المزايا :
- الراتب يصل إلى 5,000 ريال.
- تأمين طبي.
- تأمين اجتماعي.
- إجازة سنوية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).