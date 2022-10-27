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35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

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شكرا لقرائتكم 35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة باب رزق جميل، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  •  كاشير ومُقدم طعام.

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  •  لا يُشترط الخبرة السابقة.
  •  العمر من 19 – 35 سنة.
  •  التفرغ التام للوظيفة.

 الشواغر:

  • عدد 35 وظيفة.

المزايا :

  •  الراتب يصل إلى 5,000 ريال.
  •  تأمين طبي.
  •  تأمين اجتماعي.
  •  إجازة سنوية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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