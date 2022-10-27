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شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية بـ جامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.
- ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدًّا).
- أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام)- الدوام الكامل- من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفًا).
- استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.
التعليمات:
يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامع الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:
- موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفًا- أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.
- شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.
ملاحظات هامة:
- لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.
- تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).
- يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإصدار رقم المستخدم للمتقدم، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.
– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م وينتهي يوم الخميس 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.
طريقة التقديم:
– تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )