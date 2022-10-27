وظائف أكاديمية بـ جامعة أم القرى

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية. ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدًّا). أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام)- الدوام الكامل- من جامعة معتمدة من وزارة التعليم. ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفًا). استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

التعليمات:

يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامع الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:

موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفًا- أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف. شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

ملاحظات هامة:

لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية. تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية). يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإصدار رقم المستخدم للمتقدم، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م وينتهي يوم الخميس 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

طريقة التقديم:

– تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )