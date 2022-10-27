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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشركة السعودية العالمية للموانئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مهندس التخطيط ومراقبة التكاليف
Planning and Cost Control Engineer
المؤهلات والخبرات:
- درجة الهندسة (مدني، إنشائي، منشآت)
- معرفة بالحاسوب مع المعرفة بمشروع MS و Primavera حسب الاقتضاء.
- خبرة 5 سنوات على الأقل مع خبرة ذات صلة في نفس التخصص.
- مطلوب خبرة في الموانئ.
- المعرفة في أنظمة إدارة الحاويات ميزة.
المهام الوظيفية:
- توفير جدولة المشاريع ودعم التحكم في التكاليف للإدارة للمشاريع قصيرة وطويلة الأجل.
- ضمان التكلفة وجدولة تتبع أداء المشاريع الفردية.
- توفير جدولة المشروع ودعم مراقبة التكاليف لعمليات الإدارة.
- توفير دعم الميزانية والإدارة والرقابة الداخلية داخل الدائرة والتفاعل بين الشؤون المالية والإدارات المختلفة لتوحيد ميزانية الإدارة.
- توفير الخبرة في هندسة التكاليف وتطوير نظام تقدير التكلفة لمجموعة العمليات.
- إجراء تحليل التكلفة ومراقبة التكاليف ومراقبة ميزانية النفقات الرأسمالية.
- مسؤول عن تطوير مستويات تقديرات التكلفة المختلفة للمشاريع الرأسمالية المختلفة.
- مسؤول عن تقييم مدى كفاية وفعالية العمليات والإجراءات وتدابير مراقبة التكاليف لضمان امتثال المشروع (المشاريع) لسياسات الشركة وضمن حدود الميزانية.
- تطوير الإجراءات ونظام الإبلاغ.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).