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وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقًا للشروط وللتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات
  • أخصائي قيادة عمليات الأعمال
  • مدير الشراكات الرائدة
  • مدير دعم الأعمال
  • مستشار البحوث الشرعية
  • خبير دراسات وبحوث
  • مدير البحوث والدراسات الجمركية
  • مدير التقارير الاقتصادية
  • أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات
  • أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات
  • وغيرها

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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