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شكرا لقرائتكم وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقًا للشروط وللتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات
- أخصائي قيادة عمليات الأعمال
- مدير الشراكات الرائدة
- مدير دعم الأعمال
- مستشار البحوث الشرعية
- خبير دراسات وبحوث
- مدير البحوث والدراسات الجمركية
- مدير التقارير الاقتصادية
- أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات
- أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا المعلومات
- وغيرها
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا)