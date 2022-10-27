شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشرف السلامة المؤهلات والخبرة التفتيش والتدقيق وإعداد التقارير

تحسين العملية والتحسين

ممارسة العمل الآمن، وإدارة الكوارث والمواد الكيميائية الخطرة

HSE التدريب والتطوير

الدراسات الفنية والقرارات

الحد الأدنى من متطلبات المؤهلات الوظيفية:

درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الهندسة المعادلة.

الحد الأدنى من خبرة العمل: اثنتا عشرة (12) سنة خبرة. أخصائي قانوني المؤهلات والخبرة قانون الشركات وقانون العمل – متقدم

قانون الضرائب

متقدم 3. إجراءات المحكمة والقضاء – متقدم

الحوكمة والامتثال – متقدم

بحث قانوني – متقدم