وظائف لدى بنك أبو ظبي الأول في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن بنك أبو ظبي الأول (FAB)، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

المدير التنفيذي لإدارة المنتجات النقدية:

المؤهلات والخبرات:

معرفة: من 10 إلى 12 عامًا من الخبرة ذات الصلة في قيادة عمليات إطلاق المنتجات بشكل فردي ووضع إستراتيجيات لخارطة طريق المنتج وإدارة الأرباح والخسائر مع معرفة السوق ومتطلبات العميل.

نائب الرئيس (VP) – إدارة الائتمان:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات يجب أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس.

مرغوب فيه: – محاسب قانوني/ ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) أو أي درجة أو دبلومة مالية أخرى ذات صلة.

الحد الأدنى من الخبرة: 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في القطاع المصرفي مع 7 سنوات على الأقل في مناصب مماثلة من المسؤوليات الإدارية المتزايدة تدريجيًّا في وظيفة الائتمان.

طريقة التقديم:

أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).