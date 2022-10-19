وظائف بمدينة الملك سعود الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية- عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:أخصائي أول تحليل بيانات: المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم حاسب/ علوم بيانات/ هندسة برمجيات/ نظم معلومات حاسوبية.
- خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.
- درجة البكالوريوس في علوم حاسب أو نظم معلومات إدارية أو برمجيات أو معلوماتية صحية.
- خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ الموارد البشرية/ القانون.
- خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات. في وظائف الموارد البشرية.
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ إدارة عامة/ إدارة الخدمات الصحية/ إدارة المستشفيات.
- خبرة لا تقل عن سنتين في وظائف التخطيط الإستراتيجي.
- درجة البكالوريوس في خدمة اجتماعية أو علم نفس أو ما يعادلها.
- لا يشترط الخبرة المسبقة.
- شهادة التصنيف أو بطاقة هيئة التخصصات الصحية.
- دبلوم في السكرتارية الطبية أو ما يعادلها.
- لا يشترط الخبرة المسبقة.
- مهارات التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.
- مهارات تنظيمية ممتازة.
- شهادة دبلوم مساعد طبيب أسنان.
- لا يشترط الخبرة المسبقة.