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وظائف بمدينة الملك سعود الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية- عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول تحليل بيانات: المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس في علوم حاسب/ علوم بيانات/ هندسة برمجيات/ نظم معلومات حاسوبية.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.
أخصائي حوكمة بيانات: المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في علوم حاسب أو نظم معلومات إدارية أو برمجيات أو معلوماتية صحية.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.
 أخصائي التزام وظيفي: المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ الموارد البشرية/ القانون.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات. في وظائف الموارد البشرية.
محلل تخطيط إستراتيجي: المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال/ إدارة عامة/ إدارة الخدمات الصحية/ إدارة المستشفيات.
  •  خبرة لا تقل عن سنتين في وظائف التخطيط الإستراتيجي.
مشرفة سكن: المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في خدمة اجتماعية أو علم نفس أو ما يعادلها.
  • لا يشترط الخبرة المسبقة.
  •  شهادة التصنيف أو بطاقة هيئة التخصصات الصحية.
 سكرتير طبي: المؤهلات والخبرات:
  •  دبلوم في السكرتارية الطبية أو ما يعادلها.
  •  لا يشترط الخبرة المسبقة.
  •  مهارات التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.
  •  مهارات تنظيمية ممتازة.
مساعد طبيب أسنان: المؤهلات والخبرات:
  • شهادة دبلوم مساعد طبيب أسنان.
  •  لا يشترط الخبرة المسبقة.

طريقة التقديم:

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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