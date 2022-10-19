شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - المسمى الوظيفي:مُساعد إداري (الرياض): المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب بعد التخرج.