شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - المسمى الوظيفي:

درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب بعد التخرج.

طريقة التقديم:

مُساعد إداري (الرياض):مساعد إداري – وظيفتان (جدة): المؤهلات والخبرات:مُساعد إداري ثالث – متدرب (الرياض):أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).