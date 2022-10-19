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وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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الرياض - محمد الوسيري - المسمى الوظيفي:

مُساعد إداري (الرياض): المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
مساعد إداري – وظيفتان (جدة): المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
مُساعد إداري ثالث – متدرب (الرياض): المؤهلات والخبرات:
  •  درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
  •  خبرة عملية متعلقة بالوظيفة لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب بعد التخرج.

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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