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وظائف بشركة التصنيع الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير AA Job.
  • وظيفة Supv محلل II
  • المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف.
  • مشرف، وظيفة التجميع الجاف وردية 3.
  • الممثل الثالث، وظيفة إعادة التدوير المركزية.
  • المشغل الثاني، عمل اللوحة.
  • المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف.
  • مهندس أول، إنتاج – وظيفة LDPE.
  • المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف.
  • أخصائي أول، وظيفة تغليف مرنة.
  • المحلل الثاني، وظيفة البوليمر التجارية.
  • فني، وظيفة كهربائية.
  • ممثل مبيعات ITS – وظيفة جدة.
  • فني ميكانيكي.
  • محلل، وظيفة تجارية.
  • وظائف أخرى متعددة.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تريخ 18 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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