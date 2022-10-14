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شكرا لقرائتكم تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة جنرال إلكتريك العالمية (GE)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) برعاية صندوق (هدف)، للعمل في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى التدريبي:
- متدرب في الاتصال والعلاقات العامة – تمهير.
- درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو الاتصال.
- مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.
- منحى التفاصيل، منظم للغاية مع مهارات كتابة قوية.
- إدارة الوقت الجيد والمهارات التنظيمية
- القدرة على إدارة مشاريع متعددة بشكل مستقل
- إحساس قوي بالمسئولية تجاه العمل، وروح الفريق.
عن تمهير:
- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
مزايا تمهير:
- إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.
- زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
- شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
- حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
- مكافأة مالية شهريًا، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).