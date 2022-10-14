وظائف بـ المجلس الصحي السعودي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: