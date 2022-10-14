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وظائف بـ المجلس الصحي السعودي

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شكوى من تصوير معلمة الروضة للطالبات

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل نظم: المؤهلات والخبرات:
  • شهادة البكالوريوس.
  • التخصص: تقنية المعلومات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.
  • خبرة 3 إلى 5 سنوات.
أخصائي إداري: المؤهلات والخبرات:
  • شهادة البكالوريوس.
  • خبرة سنة أو سنتين.
  • التخصص: إدارة عامة أو ما يعادله من تخصص مشابه.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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