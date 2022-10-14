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شكرا لقرائتكم وظائف بـ المجلس الصحي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:محلل نظم: المؤهلات والخبرات:
- شهادة البكالوريوس.
- التخصص: تقنية المعلومات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.
- خبرة 3 إلى 5 سنوات.
- شهادة البكالوريوس.
- خبرة سنة أو سنتين.
- التخصص: إدارة عامة أو ما يعادله من تخصص مشابه.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).