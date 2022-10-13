اليوم آخر تسجيل بوظائف مدينة الأمير سلطان

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الرياض - محمد الوسيري - ينتهي اليوم، التقديم على الوظائف الإدارية التي طرحتها مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية للجنسين.
وظائف إدارية
وطرحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية)، 114 وظيفة إدارية للجنسين حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس). وشملت الوظائف مساعدين إداريين، كاتبين، منسقين، مراقبين، إداريين، حراس أمن، وغيرها.
الشروط العامة
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. – إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته. – توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
طريقة التقديم
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على https://bit.ly/3fCUhAM.
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع