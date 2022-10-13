شكرا لقرائتكم اليوم آخر تسجيل بوظائف مدينة الأمير سلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وظائف إدارية

الرياض - محمد الوسيري - ينتهي اليوم، التقديم على الوظائف الإدارية التي طرحتها مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية للجنسين.وطرحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية)، 114 وظيفة إدارية للجنسين حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس). وشملت الوظائف مساعدين إداريين، كاتبين، منسقين، مراقبين، إداريين، حراس أمن، وغيرها.

الشروط العامة

طريقة التقديم

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. – إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته. – توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على https://bit.ly/3fCUhAM.