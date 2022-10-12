شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: