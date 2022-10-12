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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية لدى مؤسسة البريد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
1.مدير منشأة
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10
2.المدير التنفيذي لحسابات التجارة الإلكترونية المحلية
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة