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وظائف إدارية لدى مؤسسة البريد السعودي

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National Interest: السعودية أفضل من أمريكا

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

1.مدير منشأة

المؤهلات والخبرة

  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10

2.المدير التنفيذي لحسابات التجارة الإلكترونية المحلية

المؤهلات والخبرة

  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10
3.أخصائي المشتريات

المؤهلات والخبرة

  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

رابط التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية: رابط التقديم: (اضغط هنا)
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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