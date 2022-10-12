شكرا لقرائتكم وظائف إدارية لدى مؤسسة البريد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

المسمى الوظيفي: 1.مدير منشأة المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10 2.المدير التنفيذي لحسابات التجارة الإلكترونية المحلية المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 10 3.أخصائي المشتريات المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة رابط التقديم: للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية: رابط التقديم: (اضغط هنا) الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه: