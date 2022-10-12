شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول لوظائف الأمن الحماية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن الحماية على رتبة (جندي) للرجال. رابط النتيجة: وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة (أبشر- توظيف) هنا .