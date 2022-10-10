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كابسارك يعلن فتح باب التدريب التأهيل

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National Interest: السعودية أفضل من أمريكا

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عن فتح باب التدريب والتأهيل لحملة البكالوريوس فما فوق، في عددٍ من التخصصات، وذلك  وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:  

متدرب مساعد (متدرب) وصف البرنامج يهدف برنامج التدريب KAPSARC إلى جذب الطلاب وتطويرهم وتزويدهم بالخبرة العملية في المسارات الوظيفية المختلفة. سيكتسب المتدربون معرفة قيمة في الصناعة ، بدءًا من مجالات الطاقة المحددة إلى الوظائف التمكينية.

الفئات المستهدفة

مسار K&A مخصص للمتقدمين الذين يرغبون في بدء حياتهم المهنية وبناء الخبرة الفنية في مجالات محددة تتعلق بأبحاث الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والمناخ والاستدامة والنقل والبنية التحتية والاقتصاد الكلي / الجزئي ومناقشة البيانات والتحليلات وإدارة النماذج وتطوير محاكي السياسات والأنظمة التشغيلية

التخصصات المتاحة

  • السياسة العامة
  • الإحصاء
  • الاقتصاد
  • الهندسة
  • الرياضيات
  • علوم الإدارة
  • علوم الكمبيوتر
  • نظم المعلومات
  • العلوم الاجتماعية
  • الطاقة
  • علوم البيئة.
  • وغيرها

المؤهلات المطلوبة

  • حاصل على درجة البكالوريوس.
  • خطاب من جامعتك ، يجب أن يذكر أنهم لا يعترضون إذا كان التدريب أطول من 500 ساعة.
  • أن يكون لديك أداء أكاديمي متميز بمعدل 4/5 أو ما يعادله.
  • متاحة لدور متدرب بدوام كامل لمدة 6 أشهر.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

رابط التقديم

وللاطلاع علي مزيد من المعلومات من خلال رابط التقديم التالي: (اضغط هنا).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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