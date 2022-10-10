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شكرا لقرائتكم كابسارك يعلن فتح باب التدريب التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عن فتح باب التدريب والتأهيل لحملة البكالوريوس فما فوق، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:متدرب مساعد (متدرب) وصف البرنامج يهدف برنامج التدريب KAPSARC إلى جذب الطلاب وتطويرهم وتزويدهم بالخبرة العملية في المسارات الوظيفية المختلفة. سيكتسب المتدربون معرفة قيمة في الصناعة ، بدءًا من مجالات الطاقة المحددة إلى الوظائف التمكينية.
الفئات المستهدفةمسار K&A مخصص للمتقدمين الذين يرغبون في بدء حياتهم المهنية وبناء الخبرة الفنية في مجالات محددة تتعلق بأبحاث الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والمناخ والاستدامة والنقل والبنية التحتية والاقتصاد الكلي / الجزئي ومناقشة البيانات والتحليلات وإدارة النماذج الرياضية وتطوير محاكي السياسات والأنظمة التشغيلية
التخصصات المتاحة
- السياسة العامة
- الإحصاء
- الاقتصاد
- الهندسة
- الرياضيات
- علوم الإدارة
- علوم الكمبيوتر
- نظم المعلومات
- العلوم الاجتماعية
- الطاقة
- علوم البيئة.
- وغيرها
المؤهلات المطلوبة
- حاصل على درجة البكالوريوس.
- خطاب من جامعتك ، يجب أن يذكر أنهم لا يعترضون إذا كان التدريب أطول من 500 ساعة.
- أن يكون لديك أداء أكاديمي متميز بمعدل 4/5 أو ما يعادله.
- متاحة لدور متدرب بدوام كامل لمدة 6 أشهر.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
رابط التقديم
وللاطلاع علي مزيد من المعلومات من خلال رابط التقديم التالي: (اضغط هنا).