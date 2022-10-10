كابسارك يعلن فتح باب التدريب التأهيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عن فتح باب التدريب والتأهيل لحملة البكالوريوس فما فوق، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: