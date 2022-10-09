شكرا لقرائتكم بدء التقديم بـ المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى. 3- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 26 عاماً. 4- درجة القياس 60% فما أعلى. 5- مستوى اللغة الإنجليزية: – المستوى المطلوب (IELTS level 4) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها. 6- يوجد اختبار تحديد مستوى انجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط.

7- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

تنبيه:

تعليمات:

8- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبياً.– قناة التواصل الوحيدة هي عبر البريد الالكتروني المدخل أثناء تعبئة البيانات فقط.1- سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم المتطلبات برسالة عبر البريد الالكتروني بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز) 2- في حال تم استدعاؤك لاختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية: 3- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها 4- أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها 5- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك

6- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة

المزايا:

– مدة التدريب 18 شهراً.

– مكافئة 3500 ريال أثناء التدريب.

– راتب شهري يصل إلى 9000 ريال بعد اجتياز البرنامج.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين طبي.

بداية التدريب:

موعد التقديم:

طريقة التقديم:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م.– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا