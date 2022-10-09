شكرا لقرائتكم ديوان المظالم يعلن أسماء المقبولين على وظائفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية أنه على المقبولين الحضور إلى مقر ديوان المظالم بالرياض؛ لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية ونماذج التعاقد خلال الفترة من تاريخ ٢٠ / ٣/ ١٤٤٤هـ إلى ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ، مصطحبين معهم أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة وأصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة، وصورتين شمسية (٣×٤). وفي حال عدم مراجعة المتقدم أو في حال عدم استكمال البيانات في التاريخ المبيّن أعلاه، فإنَّ ذلك يُعدّ عدولاً عن الرغبة في الوظيفة وسيتم استبعاد المرشح.

وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية بهدف دعم مرفق ديوان المظالم بالكفاءات الوظيفية؛ للمساهمة في تنفيذ خططه الرامية إلى التوسع في محاكم الديوان بالمملكة وإمدادها بالكوادر الوطنية في ظل الدعم السخي الذي يلقاه ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله.

مواعيد المقابلات:

خلال الفترة من تاريخ 20/3/1444 هـ إلى 24/3/1444 هـ

(ديوان المظالم – المقر الرئيس – طريق الملك خالد، بوابة رقم ٢).

المستندات المطلوبة

أصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة.

أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة.

صورتين شمسية (٣×٤).

رابط الاستعلام

أشارت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم إلى أنه يمكن الاطلاع عن الأسماء المرشحين : (اضغط هنا).