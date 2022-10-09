شكرا لقرائتكم عناية تعلن زيادة رأس مالها لـ230 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة عناية السعودية
للتأمين التعاوني عن استلامها موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 230 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.
استيفاء جميع المتطلبات
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن البنك المركزي السعودي اشترط استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى علماً بأن موافقة البنك المركزي صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخها. وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.
محمد يوسف
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