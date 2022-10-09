شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

المسميات الوظيفية: مدير الفريق – الأتمتة (التصنيع) تقني ألبان (تصنيع) مساعد مدير المنتج (DJB) مساعد مستودع (النقل والخدمات اللوجستية) موظف موارد بشرية (شركات) مدير الخدمات الغذائية العامة مساح مشاريع (زراعة) فني أجهزة (الشركات) مبرمج (شركة) وغيرها طريقة التقديم: الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر فرص وظيفية شاغرة للجنسين وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.