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وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

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أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر فرص وظيفية شاغرة للجنسين وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

  1. مدير الفريق – الأتمتة (التصنيع)
  2. تقني ألبان (تصنيع)
  3. مساعد مدير المنتج (DJB)
  4. مساعد مستودع (النقل والخدمات اللوجستية)
  5. موظف موارد بشرية (شركات)
  6. مدير الخدمات الغذائية العامة
  7. مساح مشاريع (زراعة)
  8. فني أجهزة (الشركات)
  9. مبرمج (شركة)
  10. وغيرها

طريقة التقديم:

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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