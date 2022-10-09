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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر فرص وظيفية شاغرة للجنسين وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:
- مدير الفريق – الأتمتة (التصنيع)
- تقني ألبان (تصنيع)
- مساعد مدير المنتج (DJB)
- مساعد مستودع (النقل والخدمات اللوجستية)
- موظف موارد بشرية (شركات)
- مدير الخدمات الغذائية العامة
- مساح مشاريع (زراعة)
- فني أجهزة (الشركات)
- مبرمج (شركة)
- وغيرها