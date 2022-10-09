شكرا لقرائتكم بدء التقديم على 175 وظيفة بوزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

المسميات الوظيفية: مهندس كهرباء.

مهندس ميكانيكا.

مهندس إلكترونيات.

مهندس تخطيط وجدولة.

مهندس معماري.

مهندس مدني.

مهندس كهرباء.

مهندس زراعي.

فني أنظمة ري.

فني مصاعد.

فني إلكترونيات.

فني مكافحة حريق.

فني تكييف تبريد.

فني كهرباء مولدات.

فني ميكانيكا مولدات.

فني قوى وشبكات توزيع.

فني تكييف مركزي.

فني كهرباء لوحات تحكم.

فني كهرباء ضغط عالي.

مشغل محطة طاقة.

مشغل محـطة مياه.

فني شبكات مياه.

فني تحاليل كيميائية.

فني كهرباء ضغط منخفض.

فني أنظمة مراقبة وتحكم.

فني محطة مياه.

فني ميكانيكا مضخات.

مشغل تكييف مركزي.

فني كهرباء لوحات توزيع.

فني مغاسل مركزية.

فني ميكانيكا عربات ديزل.

فني ميكانيكا هيدروليك.

فني مسابح.

فني أنظمة تحكم آلي.

فني إنذار حريق.

محاسب.

سائق سيارة ومعدات بيئية.

عامل بيئة.

محلل نظم.

مبرمج حاسب آلي.

أخصائي علاقات عامة.

أخصائي قانوني.

مدخل بيانات.

حافظ وثائق.

سفرجي.

طباخ.

عامل.

عامل بيئة. الشروط العامة (PDF): اضغط هنا موعد التقديم: – يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الدفاع، مُمثلة في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية ، عن طرح 175 وظيفة للجنسين (رجال ونساء) على بند التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والأشغال، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا