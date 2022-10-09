وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:1- مدير إدارة خدمات شؤون الموظفين – الرياض (تفاصيل). 2- تقني تخدير – الرياض (تفاصيل). 3- مُمثل أول خدمات المرضى المراجعين – الرياض (تفاصيل). 4- أخصائي مخاطر التشغيل – الرياض (تفاصيل). 5- تقني ثاني مراقبه تقنيه المعلومات – الرياض (تفاصيل). 6- مهندس ميكانيكي ثاني – جدة (تفاصيل). 7- مُستشار تنفيذي – المخاطر والامتثال – الرياض (تفاصيل). 8- سكرتير أول – الرياض (تفاصيل). 9- مدير إدارة – الكفاءة التشغيلية – جدة (تفاصيل). 10- مدير قسم – تحليلات المعلومات – الرياض (تفاصيل). 11- كاتب جناح – للثانوية فأعلى – الرياض (تفاصيل). 12- أخصائي جودة الصيدلة والسلامة – الرياض (تفاصيل). 13- صيدلاني ثاني – الرياض (تفاصيل). 14- مساعد خدمات الطعام – للكفاءة فأعلى – الرياض (تفاصيل). 15- أخصائي أول خدمات العقود – المدينة المنورة (تفاصيل). 16- فني ثاني – إمداد غرف العمليات – الرياض (تفاصيل). 17- فني مختبر – الرياض (تفاصيل). 18- محلل الحوكمة المؤسسية – الرياض (تفاصيل). 19- فني إمدادات – الرياض (تفاصيل). 20- أخصائي مختبر – الرياض (تفاصيل).
المؤهلات المطلوبة:– الشهادة المتوسطة (الكفاءة). – الثانوية العامة. – الدبلوم. – البكالوريوس فأعلى.
التخصصات المطلوبة:– الموارد البشرية. – إدارة الأعمال. – إدارة المستشفيات. – اللغة الإنجليزية. – تخصصات السكرتارية. – الإدارة المكتبية. – الإدارة العامة. – المحاسبة. – المالية. – القانون. – الاقتصاد. – الإدارة الصحية. – التخدير. – الصيدلة. – علوم المختبرات. – علوم الحاسب. – الهندسة الميكانيكية. – أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search): اضغط هنا
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