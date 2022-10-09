شكرا لقرائتكم 33 وظيفة عبر برنامج العمل عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج العمل عن بعد، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 33 وظيفة (رجال/ نساء) بنظام العمل (عن بُعد)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.