شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح باب التوظيف (18 وظيفة) لحديثي وحديثات التخرج من حملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.