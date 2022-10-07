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وظائف بالخطوط السعودية للشحن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع  لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الشؤون الخارجية: مؤهلات والخبرات:  
  • درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية أو الشؤون العامة أو تخصص مماثل.
  مدير إدارة البائعين والمصادر: المؤهلات والخبرات:  
  •  درجة البكالوريوس في (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال) أو مجال ذي صلة.
  •  خبرة سابقة في العمل كمدير بائع.
 

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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