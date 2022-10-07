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شكرا لقرائتكم وظائف بالخطوط السعودية للشحن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:مدير الشؤون الخارجية: مؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية أو الشؤون العامة أو تخصص مماثل.
- درجة البكالوريوس في (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال) أو مجال ذي صلة.
- خبرة سابقة في العمل كمدير بائع.