وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة: 1- مسؤول مركز الاتصال (جدة، الرياض): – درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال خدمة العملاء أو مراكز الاتصال. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 أو STEP: 50) أو ما يعادلها. 2- مُنسق التطوير المهني المستمر (جدة): – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها. 3- محاضر علاج وظيفي (الأحساء): – درجة الماجستير في التخصص أو ما يعادلها. – خبرة أكاديمية وبحثية سابقة في المجال. 4- مُنسق أبحاث ثالث (جدة): – درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض، الصيدلة، الصحة العامة). – خبرة لا تقل عن سنة في مجال البحوث السريرية. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها. 5- مُساعد إداري ثالث (الأحساء): – درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال الإدارية. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها. 6- أخصائي التطوير التنظيمي: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال). – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها. 7- فني أتمته المكتبات (الرياض): – درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. 8- فني مختبر أبحاث: – درجة البكالوريوس في علوم المختبرات أو العلوم الأساسية. – خبرة لا تقل عن سنتين في مختبر الأبحاث. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها. 9- مُحلل / مُبرمج: – درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين في البرمجة. – إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 أو STEP: 75) أو ما يعادلها. 10- مُحلل للسياسات والأنظمة (الرياض): – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، القانون) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. – إجادة اللغة الإنجليزية. 11- مصوّر (الرياض): – درجة الدبلوم مع خبرة في نفس المجال لا تقل عن 4 سنوات. – إجادة اللغة الإنجليزية. 12- مسؤول شؤون الطلاب (الرياض): – درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن سنة. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءًا من تاريخ 1444/03/09هـ الموافق 2022/10/05م. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا