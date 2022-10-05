شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تعلن عن وظائف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الوظائف المتاحة: 1- حاضنة أطفال (الرياض): – شهادة الثانوية العامة فأعلى. – العمل فترة مسائية. – مراقبة الطفل. – تحمل المسؤولية الكاملة أثناء العمل. – التعامل المرح مع الأطفال. 2- محامي (الرياض): – درجة البكالوريوس في تخصص (القانون). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. – كتابة لوائح ومذكرات ومتابعة القضايا في مختلف المحاكم 3- أخصائي التسويق الإلكتروني (الرياض): – درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. – إدارة موقع الشركة بجميع فروعه بالإضافة لمتابعة عرض المحتوى والرد على المتابعين. 4- مُستشار قانوني (الرياض): – درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم الشرعية). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. – كتابة اللوائح والمذكرات ومتابعة القضايا بمختلف الدرجات. 5- محاسب عام (الرياض): – درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة). – لا يُشترط وجود خبرة سابقة. 6- مُمثل مركز الاتصال (الرياض): – شهادة الثانوية العامة فأعلى. – خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة. – الرد على المكالمات والرد على وسائل التواصل الاجتماعي. 7- أخصائي موارد بشرية (الرياض): – درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الموارد البشرية). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. 8- كاشير (النعيرية): – شهادة الثانوية العامة فأعلى. – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. 9- مسؤول تسويق (الرياض): – درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال). – خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق. 10- أخصائي تسويق (الرياض): – درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق). – خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق. 11- فني صيانة وتشغيل (الرياض): – الثانوية الصناعية. – خبره لا تقل عن سنة في مجال صيانة أجهزة الصراف الآلي. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/09هـ الموافق 2022/10/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة الرياض، مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف، عن توفر وظائف (رجال / نساء) في القطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى بالرياض والنعيرية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.– شهادة الثانوية العامة فأعلى. – العمل فترة مسائية. – مراقبة الطفل. – تحمل المسؤولية الكاملة أثناء العمل. – التعامل المرح مع الأطفال.– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. – كتابة لوائح ومذكرات ومتابعة القضايا في مختلف المحاكم السعودية – درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. – إدارة موقع الشركة بجميع فروعه بالإضافة لمتابعة عرض المحتوى والرد على المتابعين.– درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم الشرعية). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. – كتابة اللوائح والمذكرات ومتابعة القضايا بمختلف الدرجات.– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة). – لا يُشترط وجود خبرة سابقة.– شهادة الثانوية العامة فأعلى. – خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة. – الرد على المكالمات والرد على وسائل التواصل الاجتماعي.– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الموارد البشرية). – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.– شهادة الثانوية العامة فأعلى. – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال). – خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق.– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (التسويق). – خبره لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق.– الثانوية الصناعية. – خبره لا تقل عن سنة في مجال صيانة أجهزة الصراف الآلي.– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/09هـ الموافق 2022/10/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا