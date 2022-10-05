وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

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المسمى الوظيفي:

رابط التقديم:

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر حسابه الرسمي للتوظيف بموقع (لينكد إن)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:– أخصائي خدمات صحية أول Senior Health Services Specialist– درجة البكالوريوس في مجال متعلق بالصحة، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال متعلق بالصحة.– قيادة فريق الرعاية والإشراف عليه – التخطيط والإشراف على برامج التطعيم الموسمية للبالغين والأطفال – التخطيط والإشراف على برنامج الفحص الطبي الدوري IDBG – الترويج لبرامج التوعية الصحية من خلال الشبكة الداخلية أو الحملات والمحاضرات الطبية التوعوية المنتظمة – تطوير وإدارة برنامج تدريب CPR للموظفين المتطوعين IsDBG وعائلاتهم في المقر الرئيسي والمراكز الإقليمية – المشاركة في وضع الإجراءات الطبية الاحترازية للأوبئة والأوبئة بما يتماشى مع المعايير الدولية في المقر والمراكز الإقليمية. – الإشراف على شبكة النادي الصحي المتعاقد معها لموظفي البنك ومُعاليهم – تطوير والإشراف على مبادرات خدمات الصحة المنزلية المتعلقة بالأوبئة والأوبئة

وأشار البنك الإسلامية للتنمية، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).