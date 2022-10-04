شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمجلس الضمان الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض. المسمى الوظيفي وأوضح المجلس أن المسمى الوظيفي المتوفر هو : – رئيس قسم الحوكمة الرقمية Digital Governance Section Head الشروط المطلوبة – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة – شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أو أهداف التحكم للمعلومات والتقنيات ذات الصلة (COBIT) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه – إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم)، وغيرهم رابط التقديم وأوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة (اضغط هنا).