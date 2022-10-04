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شكرا لقرائتكم وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف بمجال (الرقابة الميدانية) بعدة مدن بالمملكة (تبوك، أبها، القصيم)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:1- مراقب ميداني – تبوك (وظيفتان). 2- مراقب ميداني – القصيم (وظيفتان). 3- مراقب ميداني – أبها (وظيفتان).
الشروط:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- درجة الدبلوم في التخصصات التقنية أو المهنية أو تخصص مرتبط بمجال العمل.
موعد التقديم:– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/23هـ الموافق 2022/10/19م.
طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا