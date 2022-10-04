وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف بمجال (الرقابة الميدانية) بعدة مدن بالمملكة (تبوك، أبها، القصيم)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- مراقب ميداني – تبوك (وظيفتان). 2- مراقب ميداني – القصيم (وظيفتان). 3- مراقب ميداني – أبها (وظيفتان). الشروط: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- درجة الدبلوم في التخصصات التقنية أو المهنية أو تخصص مرتبط بمجال العمل. موعد التقديم: – التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/23هـ الموافق 2022/10/19م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا