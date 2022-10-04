وظائف بشركة عبد الله العثيم الغذائية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة عبد الله العثيم الغذائية فتح باب التوظيف للعمل في 8 مدن بالمملكة (الرياض، الدمام، الأحساء، القصيم، حائل، حفر الباطن، الخفجي، عرعر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:– مشرفين كافيهات أو مطاعم. أماكن العمل: – (الرياض، الدمام، الأحساء، القصيم، حائل، حفر الباطن، الخفجي، عرعر).
الشروط:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- المؤهل من دبلوم فما فوق. 3- خبرة من سنتين فأكثر. 4- لغة إنجليزية جيدة جداً. 5- المعرفة والإلمام بالحاسب الآلي.
المزايا:– رواتب مجزية. – تطور وظيفي. – توظيف فوري. ملاحظة: – لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفي الشروط. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:– للتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي وتعديل العنوان بالمسمى والمدينة، مثل (مشرف كوفي – الرياض): [email protected]