شكرا لقرائتكم وظائف بشركة عبد الله العثيم الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة عبد الله العثيم الغذائية فتح باب التوظيف للعمل في 8 مدن بالمملكة (الرياض، الدمام، الأحساء، القصيم، حائل، حفر الباطن، الخفجي، عرعر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.