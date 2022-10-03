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شكرا لقرائتكم وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:– محلل / مبرمج Programmer Analyst / KAIMRC المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة – أساسي
- الخبرة: سنتين (2) خبرة في البرمجة – أساسية
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)