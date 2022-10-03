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وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل / مبرمج Programmer Analyst / KAIMRC  المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة – أساسي
  • الخبرة: سنتين (2) خبرة في البرمجة – أساسية

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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