وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة.

خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.

القدرات والمهارات:

مهارات العمل ضمن فريق.

التخطيط والتنظيم.

إدارة الوقت

التواصل الفعال.

مهارات في استخدام جميع برامج التصميم مثل برامج أدوبي وإن ديزاين وغيرها.

مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).

الكتابة تحريرية.

مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث.

مهارات تسويقية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: