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وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة.
  • خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.

القدرات والمهارات:

  •  مهارات العمل ضمن فريق.
  •  التخطيط والتنظيم.
  •  إدارة الوقت
  •  التواصل الفعال.
  •  مهارات في استخدام جميع برامج التصميم مثل برامج أدوبي وإن ديزاين وغيرها.
  • مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).
  •  الكتابة تحريرية.
  •  مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث.
  •  مهارات تسويقية.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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