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اليوم انتهاء التقديم على وظائف الدفاع

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التعليم تلغي اختبارات الفترتين

الرياض - محمد الوسيري - ينتهي اليوم الجمعة، موعد التقديم على 3569 وظيفة أعلنت عنها وزارة الدفاع، وذلك لحملة “الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس” من الرجال والنساء بكافة المناطق.

التخصصات المطلوبة

وتشمل التخصصات المطلوبة كلاً من: – وظائف إدارية ومساندة – الطب (جميع التخصصات) – التمريض (جميع التخصصات) – الخدمات الطبية المساندة (جميع التخصصات) – الصحة العامة – إدارة المستشفيات – التعليم الصحي – الطيارين – صيانة الطائرات – وظائف وتخصصات أخرى

اليوم انتهاء التقديم على وظائف الدفاع - متابعات الخليج 365

MO Nasa

MO Nasa

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