شكرا لقرائتكم اليوم انتهاء التقديم على وظائف الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

التخصصات المطلوبة

الرياض - محمد الوسيري - ينتهي اليوم الجمعة، موعد التقديم على 3569 وظيفة أعلنت عنها وزارة الدفاع، وذلك لحملة “الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس” من الرجال والنساء بكافة المناطق.وتشمل التخصصات المطلوبة كلاً من: – وظائف إدارية ومساندة – الطب (جميع التخصصات) – التمريض (جميع التخصصات) – الخدمات الطبية المساندة (جميع التخصصات) – الصحة العامة – إدارة المستشفيات – التعليم الصحي – الطيارين – صيانة الطائرات – وظائف وتخصصات أخرى