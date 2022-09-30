شكرا لقرائتكم الأكاديمية السعودية الرقمية تطلق معسكرات تدريب مجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الأكاديمية السعودية الرقمية ضمن مبادرة (مهارات المستقبل)، وفي خطة مستمرة لتمهين الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة تحت معايير عالمية، إطلاق معسكرات (مجانية) للجنسين (حضوري بالرياض) و (عن بُعد)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.