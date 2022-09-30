شكرا لقرائتكم الأكاديمية السعودية الرقمية تطلق معسكرات تدريب مجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الأكاديمية السعودية الرقمية ضمن مبادرة (مهارات المستقبل)، وفي خطة مستمرة لتمهين الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة تحت معايير عالمية، إطلاق معسكرات (مجانية) للجنسين (حضوري بالرياض) و (عن بُعد)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
تفاصيل المعسكرات:1- معسكر تطوير تطبيقات Low Code (عن بُعد): – يركز المعسكر على تغطية مفهوم الـ Low Code والتدريب على منصاته الشهيرة مثل الـ OutSystems و Pega وكيفية توظيفه لتطوير مختلف التطبيقات ومعرفة أساسيات برمجية بلغة #C. 2- معسكر تطوير تطبيقات Android (حضوري بمدينة الرياض): – وهو عبارة عن معسكر متخصص في تطوير تطبيقات نظام آندرويد باستخدام Kotlin ويهدف إلى معرفة أساسيات برمجة التطبيقات واستخدام Android Studio والتعرف على أساسيات كتابة الخوارزميات. 3- معسكر تطوير تطبيقات IOS (عن بُعد): – وهو عبارة عن معسكر متخصص في تطوير تطبيقات نظام iOS باستخدام Swift وتطوير واجهات باستخدام SwiftUI ومعرفة أساسيات برمجة التطبيقات عبر Xcode. الشروط: 1- سعودي / سعودية الجنسية. 2- إتقان اللغة الإنجليزية. 3- التفرغ التام وعدم ارتباطك بأي جهة عمل وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية. 4- بكالوريوس أو أعلى في أحد التخصصات التقنية أو المعلوماتية. 5- اجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية. 6- جهاز كمبيوتر لا تقل سعته عن 4 قيقا بايت واتصال مستقر بالإنترنت. 7- اجتياز المقابلة الشخصية.
مميزات البرنامج:1- الحصول على شهادة اجتياز المعسكر. 2- إرشاد مهني من خبراء مهنيين. 3- تدريب نوعي مكثف في المجال. 4- تعزيز فرصة الحصول على الوظيفة في المجال من شركاء الأكاديمية.
هل المعسكر مجاني؟– نعم. وهو عبارة عن مبادرة وطنية (مهارات المستقبل) برعاية كاملة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. – حيث تُغطي التكاليف المتعلقة بالتدريب فقط، كما يجب على المتدرب/ة توفير جهاز كمبيوتر محمول خاص به واتصال مستقر بالإنترنت خلال مدة التدريب.
طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.