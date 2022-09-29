شكرا لقرائتكم مجموعة شلهوب تعلن وظائف في 7 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شلهوب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فرصًا وظيفية وتدريبية (لحملة الثانوية فأعلى) في 7 مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
البرامج (مدينة الرياض):1- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف – قطاع المبيعات: – حملة دبلوم أو شهادة ثانوية. – لا يشترط وجود خبرة مسبقة. الوظائف (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها): 1- مُمثلة مبيعات. 2- استشارية تجميل. 3- مدير متجر. 4- وظائف أخرى مُتعددة.
موعد التقديم:– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/03/03هـ الموافق 2022/09/29م.
طريقة التقديم:– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: 1- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف – قطاع المبيعات (الرياض): اضغط هنا 2- الوظائف (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها): اضغط هنا
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع