شكرا لقرائتكم مجموعة شلهوب تعلن وظائف في 7 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شلهوب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فرصًا وظيفية وتدريبية (لحملة الثانوية فأعلى) في 7 مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.