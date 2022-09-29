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مجموعة شلهوب تعلن وظائف في 7 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شلهوب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فرصًا وظيفية وتدريبية (لحملة الثانوية فأعلى) في 7 مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج (مدينة الرياض):

1- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف – قطاع المبيعات: – حملة دبلوم أو شهادة ثانوية. – لا يشترط وجود خبرة مسبقة. الوظائف (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها): 1- مُمثلة مبيعات. 2- استشارية تجميل. 3- مدير متجر. 4- وظائف أخرى مُتعددة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/03/03هـ الموافق 2022/09/29م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: 1- برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف – قطاع المبيعات (الرياض): اضغط هنا 2- الوظائف (الرياض، جدة، الدمام، حفر الباطن، الخبر، الظهران، أبها): اضغط هنا  
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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