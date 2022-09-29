وظائف بعدة جهات حكومية وخاصة

الرياض - محمد الوسيري - أعلن معرض خطوة للتوظيف الثامن بالشراكة مع غرفة الرياض عن توفر فرص وظيفية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

محمد يوسف

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