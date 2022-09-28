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شكرا لقرائتكم الأوقاف تعلن برنامج للتدريب على رأس العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، مُمثلة في (قسم استقطاب الكفاءات)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (التدريب على رأس العمل) في عدة قطاعات في الهيئة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الهدف من التدريب:– هو برنامج تدريب موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، يهدف الى تدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
الشروط:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى. 3- إجادة اللغة الإنجليزية. 4- التواصل بفعالية مع الآخرين والقدرة على التعبير عن الآراء والأفكار. 5- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
تفاصيل التدريب:– مدة التدريب (6) أشهر. – مكافأة شهرية. إرشادات هامة وتعليمات للتقديم على الشاغر الوظيفي: 1- تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات الغير مكتملة. 2- الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل أو الإجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة. 3- إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF. 4- التقدم على الفرصة بناءً على المهام والخبرة التخصصية المطلوبة وسنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة. 5- قبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه. 6- يرجى الملاحظة (يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية). 7- في حال عدم تطابق خبراتك ومهاراتك لهذا الشاغر الوظيفي فإننا نحثك بالاطلاع الفرص المعلن عنها في صفحة التوظيف.
طريقة التقديم:– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.