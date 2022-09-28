شكرا لقرائتكم الأوقاف تعلن برنامج للتدريب على رأس العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، مُمثلة في (قسم استقطاب الكفاءات)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (التدريب على رأس العمل) في عدة قطاعات في الهيئة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.