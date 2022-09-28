وظائف بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عن إطلاق برنامج تدريب منتهٍ بالتوظيف (لحملة الثانوية)، يستمر لمدة سنتين؛ وذلك للتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي. وأوضح المعهد، أن التدريب منتهٍ بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.