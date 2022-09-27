شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن توفر وظائف إدارية شاغرة بمسمى (أمين مكتبة) لحملة البكالوريوس، واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.