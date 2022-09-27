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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بـ كليات الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن توفر وظائف إدارية شاغرة بمسمى (أمين مكتبة) لحملة البكالوريوس، واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:– أمين مكتبة (وظيفتان).
الشروط :1- التقديم للسعوديين فقط. 2- الحصول على درجة البكالوريوس. 3- الخبرة العملية في وظيفة (أمين مكتبة).
موعد التقديم:– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/01هـ الموافق 2022/09/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.