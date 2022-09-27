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شكرا لقرائتكم برامج تدريبية بالأكاديمية السعودية للمياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه تابعة (للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامجها التدريبي الثاني (المجاني) في مجال السلامة والصحة المهنية بالجبيل، مدعوم من قبل الصندوق الموارد البشرية (هدف)، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
البرامج المتاحة:1- برنامج ممارس (لمدة 3 أشهر): – لحملة الثانوية والدبلوم. 2- برنامج محترف (لمدة 4 أشهر): – لحملة البكالوريوس.
المزايا:1- عدد 300 ساعة تدريبية مكثفة مع مدربين معتمدين. 2- تدريب الباحثين والباحثات عن عمل في مجال السلامة والصحة المهنية. 3- شهادة معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية. 4- مجاني ومدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
معايير القبول:1- عدم الحصول المتقدم على دعم من صندوق الموارد البشرية. 2- المتقدم غير موظف وليس مسجل في التأمينات الاجتماعية. 3- اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:– التقديم مُتاح الآن
طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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