برامج تدريبية بالأكاديمية السعودية للمياه

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه تابعة (للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامجها التدريبي الثاني (المجاني) في مجال السلامة والصحة المهنية بالجبيل، مدعوم من قبل الصندوق الموارد البشرية (هدف)، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.