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برامج تدريبية بالأكاديمية السعودية للمياه

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وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الأكاديمية السعودية للمياه تابعة (للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامجها التدريبي الثاني (المجاني) في مجال السلامة والصحة المهنية بالجبيل، مدعوم من قبل الصندوق الموارد البشرية (هدف)، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

 

البرامج المتاحة:

1- برنامج ممارس (لمدة 3 أشهر): – لحملة الثانوية والدبلوم. 2- برنامج محترف (لمدة 4 أشهر): – لحملة البكالوريوس.

المزايا:

1- عدد 300 ساعة تدريبية مكثفة مع مدربين معتمدين. 2- تدريب الباحثين والباحثات عن عمل في مجال السلامة والصحة المهنية. 3- شهادة معتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية. 4- مجاني ومدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

معايير القبول:

1- عدم الحصول المتقدم على دعم من صندوق الموارد البشرية. 2- المتقدم غير موظف وليس مسجل في التأمينات الاجتماعية. 3- اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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