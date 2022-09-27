وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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الوظائف المتاحة:

المدينة المؤهل المطلوب الجنس التخصص الرياض و جدة ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education ذكور و إناث اللغة الإنجليزية الأحساء ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education إناث اللغة الإنجليزية الرياض ماجستير في تخصص الكيمياء ذكور الكيمياء الرياض ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي /الإحصاء / علم الوبائيات والإحصاء الحيوي إناث الإحصاء الحيوي

الشروط العامة:

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توفر وظائف محاضرين في عدة تخصصات، للعمل بكليات الجامعة في المدن التالية (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.1- درجة الماجستير في التخصصات أعلاه. 2- معدل تراكمي لا يقل عن 3.75/5 (تقدير جيد جداً) في درجة البكالوريوس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه. 3- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة.– التقديم مُتاح الآن– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا