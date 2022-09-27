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شكرا لقرائتكم وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توفر وظائف محاضرين في عدة تخصصات، للعمل بكليات الجامعة في المدن التالية (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
|المدينة
|المؤهل المطلوب
|الجنس
|التخصص
|الرياض و جدة
|ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education
|ذكور و إناث
|اللغة الإنجليزية
|الأحساء
|ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education
|إناث
|اللغة الإنجليزية
|الرياض
|ماجستير في تخصص الكيمياء
|ذكور
|الكيمياء
|الرياض
|ماجستير في تخصص الإحصاء الحيوي /الإحصاء / علم الوبائيات والإحصاء الحيوي
|إناث
|الإحصاء الحيوي