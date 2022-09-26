وظائف في البنك الإسلامي للتنمية

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الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة: 1- مُساعد إداري. 2- مساعد أول تنمية الأفراد. 3- مدير أول قسم الاعتمادات المستندية. 4- مدير أول الصرف. 5- مُصمم جرافيك. 6- مساعد أول الشؤون القانونية للخزينة. 7- مدير الإدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي. 8- أخصائي إدارة المشاريع. 9- رئيس أخصائي الضمانات البيئية والاجتماعية. 10- أخصائي أول الضمانات الاجتماعية. 11- أخصائي أول الضمانات البيئية. 12- مدير عام الممارسات العالمية والشراكات. 13- أخصائي أول استقطاب المواهب. 14- مدير قسم الشؤون القانونية. .. وأخرى. التخصصات المطلوبة: – إدارة الأعمال. – الموارد البشرية. – المالية. – المحاسبة. – الاقتصاد. – تصميم الجرافيك. – القانون. – نظم المعلومات الإدارية. – الهندسة. – علم الاجتماع. – السياسات الاجتماعية. – الجغرافيا. – الأحياء. – العلوم الزراعية. – الإدارة البيئية. – العلوم البيئية. – العلاقات الدولية. – العلوم السياسية. – أو ما يعادلها. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (مع اختيار Saudi Arabia – Jeddah ثم النقر على زر Go): اضغط هنا