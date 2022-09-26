شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في (الرياض) و (جدة) و (حائل) و (الخرج)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:1- مدير التدقيق الداخلي (الرياض). 2- مدير أنظمة تقنية المعلومات (الرياض). 3- محاسب (حائل). 4- مدير الإنتاج (الرياض). 5- فني ضمان الجودة (الخرج). 6- تقني مخابز (جدة). 7- محاسب أول (حائل). 8- مدير أول الأصول والمرافق (حائل).
طريقة التقديم:– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.