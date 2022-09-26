شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في (الرياض) و (جدة) و (حائل) و (الخرج)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.