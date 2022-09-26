وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة في (الرياض) و (مكة المكرمة) و (بريدة) و (الخبر)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة– مدينة سناد للتربية الخاصة (مكة المكرمة): 1- أخصائي نطق وتخاطب:
– درجة البكالوريوس في أمراض النطق واللغة. – يفضّل خبرة سنة في مستشفى أو مركز إعادة تأهيل. – رخصة الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية. 2- مدرب النطق والتخاطب:
– بكالوريوس تربية خاصة – مسار اضطرابات النطق والكلام. – خبرة سنتين في مجال تدريب المستفيدين ذوي الإعاقة. – عدد 70 ساعة دورات تأهيلية في النطق والتخاطب (تتضمن استخدام أدوات تقييم التخاطب ، كتابة التقارير والخطط العلاجية). 3- مقدم رعاية:
– بكالوريوس ويفضّل في تخصص التربية الخاصة. – يفضل سنة في مجال الرعاية. 4- أخصائي نفسي:
– بكالوريوس في علم النفس العيادي أو علم النفس. – سنة تدريبية في مستشفى أو مركز تأهيل. – رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 5- مُساعد إداري:
– بكالوريوس مع خبرة 3 سنوات. 6- معلم التربية البدنية:
– بكالوريوس تربية بدنية أو تربية خاصة. – خبرة سنتين في المجال. – شركة تطوير التعليم القابضة: 1- مدير مشروع (الرياض):
– بكالوريوس أو ماجستير (إدارة المشاريع). – خبرة 4 سنوات فأكثر. 2- مدير مركز همة للخدمات المساندة (بريدة):
– درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات التربوية. – خبرة لا تقل عن 10 سنوات. 3- معلم تربية خاصة (مكة المكرمة):
– بكالوريوس تربية خاصة وما يعادلها. – خبرة ثلاث سنوات فأكثر. 4- مُستشار مالي (الرياض):
– بكالوريوس مالية او ما يعادلها. – خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات. 5- أخصائي نفسي (الخبر):
– بكالوريوس علم نفس. – خبرة خمس سنوات فأكثر.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: 1- مدينة سناد للتربية الخاصة (مكة المكرمة): اضغط هنا 2- شركة تطوير التعليم القابضة (الرياض، بريدة، مكة المكرمة، الخبر): اضغط هنا