شكرا لقرائتكم معهد تقنيات المياه يطلق برنامج التدريب التوظيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بدء التقديم على (برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب) في إحدى الشركات المرموقة (العملاقة في مجال الخدمات الصناعية والتشغيل والصيانة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. مجالات العمل: 1- صيانة معدات. 2- لحام. 3- ميكانيكا. المزايا والتفاصيل: 1- رواتب مجزية. 2- برنامج لمدة عامين. 3- ابتعاث داخلي. شروط القبول بالبرنامج: 1- سعودي الجنسية. 2- درجة الدبلوم. 3- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية. 4- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية. 5- مستوى الإنجليزي (مبادئ اللغة الإنجليزية). موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا