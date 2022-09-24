شكرا لقرائتكم التجارة تعلن تمديد التقديم على 58 وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة عن تمديد التقديم على الوظائف الإدارية (58 وظيفة) للخريجين الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الإدارية عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة عن استمرار تلقي طلبات المتقدمين حتى الساعة 12م من يوم الأربعاء 3 ربيع الأول 1444، وذلك من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة+” على الرابط التالي: (https://masar.gov.sa​)

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (58) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) وهي موزعة على النحو التالي:

​المرتبة عدد الوظائف​ ​السادسة ​42 ​الخامسة ​2 ​الثامنة ​8 ​السابعة ​6 ​المجموع 58​​