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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة علم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو ما يعادلها.
- التعليم العالي وخبرة 5- 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة البرامج أو تطوير المنتجات بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في الابتكار.
رابط التقديم:
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)