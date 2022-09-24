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وظائف براتب 17 ألف ريال بالرياض

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مصر تمنح خالد المالك جائزة الرواد

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت السفارة البريطانية في المملكة، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات، وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات الوظيفية التالية.

المسمى الوظيفي:

مستشار تجاري أول، البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات  الراتب: يصل لـ 17 ألف ريال المؤهلات والخبرة
  1. خبرة تجارية مثالية في و/ أو المملكة المتحدة. معرفة مفاهيم التجارة والاستثمار.
  2. القدرة على التخطيط الإستراتيجي، واستيعاب المعلومات من مجموعة من المصادر، ورؤية الصورة الأكبر لاكتشاف الفرص.
  3. الخبرة في العمل بشكل استباقي ومستقل ونحو أهداف الأداء ضمن إعداد الفريق، مما يساهم في الأهداف العامة للقسم.
  4. خبرة في العمل بشكل مستقل، بالإضافة إلى كونك جزءًا من فريق دولي.
  5. تركيز قوي على العملاء والقدرة على تقديم خدمة عالية الجودة.
  6. نهج تعاوني للشراكات مع الزملاء وأصحاب المصلحة.
  7. مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية. القدرة على التعبير عن الأفكار والرسائل بوضوح ودقة، شفهيًّا وخطيًّا.
  8. معرفة عملية جيدة ببرامج Microsoft Office (Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Teams).
  9. معرفة بقطاع الطعام والشراب في المملكة العربية السعودية.
  10. خبرة في إدارة المشروع.
  11. مهارات قوية في التحدث أمام الجمهور والعرض التقديمي.

رابط لتقديم

وأوضحت السفارة البريطانية في المملكة أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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