وظائف براتب 17 ألف ريال بالرياض

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المسمى الوظيفي:

خبرة تجارية مثالية في السعودية و/ أو المملكة المتحدة. معرفة مفاهيم التجارة والاستثمار. القدرة على التخطيط الإستراتيجي، واستيعاب المعلومات من مجموعة من المصادر، ورؤية الصورة الأكبر لاكتشاف الفرص. الخبرة في العمل بشكل استباقي ومستقل ونحو أهداف الأداء ضمن إعداد الفريق، مما يساهم في الأهداف العامة للقسم. خبرة في العمل بشكل مستقل، بالإضافة إلى كونك جزءًا من فريق دولي. تركيز قوي على العملاء والقدرة على تقديم خدمة عالية الجودة. نهج تعاوني للشراكات مع الزملاء وأصحاب المصلحة. مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية. القدرة على التعبير عن الأفكار والرسائل بوضوح ودقة، شفهيًّا وخطيًّا. معرفة عملية جيدة ببرامج Microsoft Office (Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Teams). معرفة بقطاع الطعام والشراب في المملكة العربية السعودية. خبرة في إدارة المشروع. مهارات قوية في التحدث أمام الجمهور والعرض التقديمي.

رابط لتقديم

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت السفارة البريطانية في المملكة، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة مجالات، وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات الوظيفية التالية.وأوضحت السفارة البريطانية في المملكة أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)