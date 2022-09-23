شكرا لقرائتكم وظائف بشركة قنوات الاتصالات STC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة قنوات الاتصالات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في مختلف المناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الأحساء، الدمام، أبها، جازان)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.