شكرا لقرائتكم وظائف بشركة قنوات الاتصالات STC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة قنوات الاتصالات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في مختلف المناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الأحساء، الدمام، أبها، جازان)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
أماكن العمل:– الرياض. – مكة المكرمة. – المدينة المنورة. – جدة. – الطائف. – الأحساء. – الدمام. – أبها. – جازان.
الشروط العامة:1- شهادة الثانوية العامة فأعلى. 2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات. 3- مهارات البيع. 4- رخصة قيادة (سارية الصلاحية). 5- لغة انجليزية (مستوى متوسط).
من ضمن المسؤوليات:1- تسويق وتوزيع وبيع وترقية منتجات وخدمات عملاء قطاع الأفراد ويتضمن ذلك العمل الميداني. 2- تحقيق الأهداف البيعية الشهرية / الربع سنوية والسنوية، وأهداف الزيارات اليومية للعملاء والتخطيط. 3- البحث عن العملاء بشتى الطرق المتاحة نظامًا (يتضمن البحث الميداني).
طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع